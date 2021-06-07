«Консультативный совет «Межрегиональной ассоциации азербайджанцев России» и председатель правления региональной общественной организации «Азербайджанская диаспора Архангельской области» Тарлан Гасымов обратились к генеральному прокурору России Игорю Краснову.

Как сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой, в обращении подчеркнуто, что во время трагедии, произошедшей 28 мая 2021 года в Машковском районе Новосибирской области, гражданин Векил Абдуллаев был убит сотрудником Государственной дорожной полиции (ГДП) Александром Гусевым. Не исключено, что сотрудник полиции совершил данное преступление неумышленно и по неосторожности.

Отмечается, что их видеокадров, распространенных в социальных сетях и СМИ, видно, что сотрудник дорожной полиции стреляет в Векила Абдуллаева, который никому не угрожает, хотя в такой ситуации нет необходимости использовать огнестрельное оружие: «Очевидно, что А.Гусев вел себя непрофессионально и безответственно. Его неосторожные действия привели к смерти 19-летнего Векила Абдуллаева».

Дискуссии в средствах массовой информации и социальных сетях, безответственные высказывания некоторых известных людей, в частности, сотрудницы телеканала Russian Today, члена Общественной палаты РФ Марии Бутиной о том, что она оправдывает действия сотрудника дорожной полиции, совершившего убийство, вызывают споры, которые могут привести к обострению ситуации в стране.

Наши соотечественники отметили, что провокационное высказывание Бутиной может помешать всестороннему, полному и объективному расследованию уголовного дела, и призывают генерального прокурора принять соответствующие меры в отношении Бутиной и взять под личный контроль расследование уголовного дела об убийстве Векила Абдуллаева.