Сеть кинотеатров Park Cinema покажет провокационную комедию казахстанского производства – «Агашки по вызову» режиссера Дархана Саркенова с Рустемом Жаныамановым, Ерланом Примбетовым и Олжасом Алыжановым в главных ролях, сообщает #.

Жизнь двух друзей, простых электриков Алпамыса и Айдара, кардинально меняется после стычки с криминальными кругами. Не имея другой возможности, они просят помощи у человека, который работает мужчиной по вызову. Но они даже не догадывались, что их ждет впереди.