Проведите свое лето без COVID в Батуми

С 1 июля Батуми и Аджария готовы принимать иностранных туристов, — сообщили # в Департаменте по Туризму Аджарии.

Напомним, что Грузия одной из первых стран в мире открывает свои границы для международного туризма. Правительство Грузии активно работает над созданием безопасных коридоров, используя все рекомендации здравоохранения в частном секторе с целью максимального предотвращения распространения вируса. Кроме того, правительство Грузии разработало антикризисный план для поддержки туристического сектора, который включает в себя отсрочку и приостановку налогов, а так же финансовую помощь по банковским кредитам и субсидирование процентов. Эти меры позволили Грузии раньше всех открыть туристические направления, создать зеленые зоны, и дать возможность людям безопасно отдыхать.

В Батуми туристы смогут отдохнуть на море, в горах, национальных парках, а также воспользоваться множеством других направлений туризма, представленных в регионе.

Морское побережье Аджарии представляет собой именно такой курорт – субтропический климат, береговая линия протяженностью 21 км, температура воды в летний сезон от 21 до 29 градусов, благоприятная обстановка и самобытная нетронутая природа. Помимо приятного отдыха, в Батуми есть возможность заняться солнечной терапией и лечебными морскими ваннами. Город утопает в ароматах моря, акаций, магнолий и множества других цветов, и даже в самое холодное время года – в январе, температура здесь не опускается ниже +7-10 градусов. В Аджарии есть четыре охраняемые территории с благоустроенными велодорожками и туристическими пешими маршрутами, а также места для пикников и кемпинга, водопады, озера и реки, заповедники с эндемическими и реликтовыми видами флоры, горы, возвышающиеся до небес, и лазурное море с его уникальным миром, являются просто настоящим раем для любителей этого вида туризма.

«Батуми с обновленной энергетикой ждет вас! Проведите свое лето без COVID в Батуми, Грузии», — подчеркивается в распространенном пресс-релизе.