Проведена виртуальная встреча с нашими соотечественниками, проживающими в Украине

По инициативе Рады азербайджанцев Украины состоялась видеовстреча, связанная с нашей исторической победой в Карабахе и задачами, стоящими после этого перед азербайджанской диаспорой.

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов поздравил участников встречи с завершением армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, продолжавшегося около 30 лет, победой Азербайджана. “Грандиозная победа, одержанная благодаря отваге нашей непобедимой армии, решительности Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, подарила азербайджанцам мира безграничную радость. Победа по-новому ориентирует деятельность диаспоры и побуждает нас задуматься о перспективах. Отныне деятельность нашей диаспоры больше будет направлена на пропаганду богатого культурно-исторического наследия Карабаха”, – сказал председатель комитета.

Участники встречи поздравили азербайджанский народ с победой, выразили признательность архитекторам нашей победы, героической армии и Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, почтили светлую память шехидов.

Было отмечено, что азербайджанцы, проживающие в Украине, поддерживают и впредь будут поддерживать государственную политику Азербайджана.

Хикмет Джавадов, Олег Крапивин, Абульфаз Гасымов, Эльдар Тагиев, Джалал Гусейнов, Мурад Джафаров, Вагиф Нагиев и другие в своих выступлениях поделились радостью победы, а также высказали мнения и предложения о работе, предстоящей диаспорским организациям Украины в новый период.

Наши соотечественники подчеркнули, что сделают все возможное для повышения активности диаспорских организаций, членов диаспоры, пропаганды культурно-исторического наследия страны, в особенности, Карабахского региона, добьются новых показателей качества в отношениях с местными медиа и еще теснее консолидируются на этом пути.