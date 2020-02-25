Протокол итоговых результатов парламентских выборов в Азербайджане отправлен в Конституционный суд

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана подвела итоги парламентских выборов и составила протокол по общим итогам выборов.

Как сообщает в воскресенье Trend, на сегодняшнем заседании ЦИК обсуждался вопрос определения результатов проверки окружных избирательных комиссий, а также приложенных к ним документов, и составления протокола об общих результатах выборов.

После обсуждений протокол был составлен, который затем был подписан членами ЦИК.

Затем было принято решение представить в Конституционный суд протокол по общим итогам выборов вместе с приложенными к ним документами для его утверждения.

Со списком лидирующих кандидатов по избирательным округам можно ознакомиться по этой ссылке: https://www.infocenter.gov.az/archive/millimeclis2020.aspx?i=1