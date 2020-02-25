Протокол итоговых результатов парламентских выборов в Азербайджане отправлен в Конституционный суд

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана подвела итоги парламентских выборов и составила протокол по общим итогам выборов.

Как сообщает в воскресенье Trend, на сегодняшнем заседании ЦИК обсуждался вопрос определения результатов проверки окружных избирательных комиссий, а также приложенных к ним документов, и составления протокола об общих результатах выборов.

После обсуждений протокол был составлен, который затем был подписан членами ЦИК.

Затем было принято решение представить в Конституционный суд протокол по общим итогам выборов вместе с приложенными к ним документами для его утверждения.

Со списком лидирующих кандидатов по избирательным округам можно ознакомиться по этой ссылке: https://www.infocenter.gov.az/archive/millimeclis2020.aspx?i=1

| 2020-02-25T23:20:45+00:00 25 февраля 2020, 23:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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