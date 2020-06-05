Против лиц, не носящих маски принимаются административные наказания

В Баку сотрудники полиции приступили к рейдам против тех, кто не носит защитных масок, сообщили в пятницу Trend в Главном управлении полиции г. Баку.

Сотрудники полиции и военнослужащие внутренних войск, осуществляющие контроль над соблюдением правил карантина, проводят рейды в местах массового скопления людей и транспортного потока, а также в закрытых помещениях и в общественном транспорте, требуя обязательного ношения масок.

В отношении тех, кто не соблюдает это требование, принимается административное наказание в виде штрафа.

Напомним, что с 00:00 часов 6 июня по 06:00 часов 8 июня в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе будет ужесточен карантинный режим.