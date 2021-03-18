Против Аун Сан Су Чжи выдвинули обвинения во взяточничестве

Военный суд Мьянмы выдвинул в отношении бывшего госсоветника и главы МИД Мьянмы Аун Сан Су Чжи обвинения во взяточничестве.

Как сообщает MRTV (вещательный орган армии Мьянмы), суд постановил, что Аун Сан Су Чжи в 2018 году взяла у руководителя строительной компании взятку на сумму 550 тыс. долларов.

Руководитель компании Маун Веик выступил на суде в качестве свидетеля, отметив, что бывший госсоветник потребовала у него деньги, чтобы не создавать помех в работе.

Аун Сан Су Чжи не разрешили встретиться с адвокатами для защиты.

Аун Сан Су Чжи была задержана 1 февраля. На предыдущих слушаниях в отношении политика выдвинули обвинения в нарушении законов страны об импорте и экспорте, несоблюдении национального закона о ликвидации последствий стихийных бедствий и хищениях.

Официальный представитель армии Мьянмы генерал За Мин Тун 11 марта сообщила, что Аун Сан Су Чжи принял в качестве взятки около 600 тыс. долларов и золото, находясь у власти.

В Мьянме 1 февраля армия объявила о захвате власти, задержав министра иностранных дел и государственного советника Аун Сан Су Чжи и других руководящих лиц.

В настоящее время власть в стране находится в руках начальника Генштаба ВС Мьянмы Мина Ауна Хлайна. (Агентство Анадолу)