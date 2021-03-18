Против администрации Байдена подали иск из-за трубопровода Keystone XL

Генеральные прокуроры 21 американского штата подали иск против администрации президента Джо Байдена из-за указа, который блокирует строительство трубопровода Keystone XL на границе США и Канады, говорится в заявлении генпрокурора Техаса Кена Пакстона. Об этом сообщает РИА «Новости».

Подавшие иск заявили, что у Байдена «нет односторонних полномочий, чтобы менять энергетическую политику, установленную конгрессом США». В своем иске, который был подан в федеральный окружной суд Техаса, они требуют отменить указ Байдена о блокировке строительства трубопровода.

«Решение предоставить или отказать в разрешении на строительство или эксплуатацию нефтепровода через международную границу с Канадой является регулированием межгосударственной торговли или торговли между штатами. По конституции полномочия регулировать международную или межштатную торговлю принадлежат конгрессу, а не президенту», — заявили генпрокуроры.

Вскоре после вступления в должность президента Байден подписал указ, блокирующий строительство трубопровода Keystone XL на границе Канады и США. Канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что Канада разочарована указом. Премьер канадской провинции Альберта Джейсон Кенни призвал Трюдо добиться, чтобы указ президента США Джо Байдена имел пропорциональные экономические последствия для Вашингтона.

| 2021-03-18T06:59:45+04:00 18 марта 2021, 10:51|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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