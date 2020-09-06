Протесты в Беларуси, день 29-й: силовики пустили газ

Кто-то из протестующих написал на щитах кордона возле Дворца Независимости обращение к Лукашенко «Лука, уходи», в ответ на это силовики через щели пустили газом в людей, передает «МБХ медиа» и Tut.by. Протестующие отошли, некоторые кашляют.

— Многочисленные протесты проходят во многих городах Беларуси. В Минске на мирную акцию протеста пришло около 100 тысяч человек. По версии платформы «Голос», которая с этого дня считает участников при помощи бота, в Беларуси сейчас гуляет не менее 130 тысяч человек. Акции проходят также в Гродно, Бресте, Гомеле, Витебске, Могилеве, Бобруйске, Солигорске, Молодечно и других городах. Сообщается, что в Гродно силовики применили слезоточивый газ.

— Дворец Независимости полностью окружили силовики, огородившись от протестующих колючей проволокой. Некоторые протестующие подошли вплотную к проволоке, оставили на ней цветы и ушли.

— По данным правозащитного центра «Весна», в столице Беларуси к 18:00 задержано около 100 участников протеста. Известны также задержания в Витебске, Могилеве, Бресте и Гродно. Среди задержанных — журналисты Алесь Осипцов («БелаПАН») и Артем Сизинцов. Позже стало известно, что Асипцова отпустили из Ленинского РОВД без составления протокола. Задержанная вчера во время митинга в Минске журналистка «Зеленого портала» Настя Захаревич так и не была освобождена.

— Силовики в этот раз транслировали через громкоговорители не только призывы уйти с акции. ТАСС опубликовал видео, где слышно кусок передачи о Великой отечественной войне. В громкоговорителях звучит история о бело-красно-белых флагах, диктор говорит, что «символика запрещена и отражает идеи фашизма».

— Белорусский оператор A1 снова сообщил, что по распоряжению уполномоченных госорганов в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Проблемы со связью в столице начались в 15:00.