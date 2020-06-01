Протестующие в США пытались сжечь историческую «церковь президентов»

Желто-белая церковь Святого Иоанна была воздвигнута на площади Лафайетт в начале XIX века. Ее называют «церковью президентов», поскольку лидеры США искали здесь духовное руководство в критические моменты национальной истории. Согласно сайту церкви, ее службы начиная с Джеймса Мэдисона (1809-1817) по крайней мере один раз посетили все американские президенты.(РИА Новости)