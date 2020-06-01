Протестующие в США пытались сжечь историческую «церковь президентов»

Участники акций протеста рядом с Белым домом в Вашингтоне осквернили и подожгли историческую «церковь президентов», сообщает телеканал NBC4Washington.
В ночь на понедельник протестующие сорвали с церкви Святого Иоанна флаг и сожгли его. Вандалы также разбили окно церкви и оставили на ее стене граффити. Они попытались поджечь здание изнутри, но пожарным удалось ликвидировать возгорание.
Глава епархии Вашингтона Мэриэнн Бадд сообщила газете Washington Post, что поджог произошел на цокольном этаже, где расположены офисные помещения. В момент пожара в церкви никого не было.