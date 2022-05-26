В Ереване оппозиция, требующая отставки премьер-министра Никола Пашиняна, прорвала оцепление полиции и подошла к зданию правительства, где запланирована его встреча с президентом Черногории Мило Джукановичем, передает РИА Новости.

Полиция в несколько рядов живым щитом окружила здание правительства. Ранее сотрудники правоохранительных органов не позволили участникам шествия приблизиться к зданию правительства, поскольку на площади было припарковано много машин, освобождая путь. Однако участники акции не стали дожидаться их и смогли продвинуться вперед.