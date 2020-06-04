Протест оппозиции Гонконга прервал голосование по проекту о гимне

Голосование по законопроекту о государственном гимне КНР в четверг было прервано в Законодательном собрании Гонконга после того, как ряд оппозиционных депутатов попытались сорвать заседание, сообщает телерадиовещательная корпорация RTHK.
Заксобрание Гонконга в четверг должно было проголосовать по законопроекту о государственном гимне КНР, который предусматривает наказание до трех лет тюремного заключения или штраф до 6,4 тысячи долларов за оскорбление и неправомерное использование «Марша добровольцев».
Заседание было прервано после 13.00 по местному времени  в связи с неподобающим поведением оппозиционеров, кто-то даже разлил в зале некую жидкость, которая оказалась биоудобрением.
| 2020-06-04T10:49:26+04:00 4 июня 2020, 13:02|12345 (Пока оценок нет)
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