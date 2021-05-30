Задержанный в минском аэропорту оппозиционный блогер Роман Протасевич находится в СИЗО КГБ в Минске, родственники принесли ему первую передачу. Об этом сообщил в воскресенье незарегистрированный правозащитный центр «Весна» в Telegram-канале.

«Романа Протасевича перевели в СИЗО КГБ, — говорится в сообщении. — Также известно, что от его сестры приняли первую передачу, но забрали из нее книгу».

27 мая Протасевича посещала адвокат Инесса Оленская, однако из-за подписки о неразглашении, которую она дала следствию, не может говорить, где он находится и в чем обвиняется.

Протасевич является основателем Telegram-канала NEXTA и главредом Telegram-канала «Беларусь головного мозга», которые признаны в Беларуси экстремистскими. Он находился среди пассажиров рейса компании Ryanair, которого 23 мая вынудили экстренно приземлился в минском аэропорту из-за сообщения о якобы минировании. Блогер был задержан, так как внесен в список причастных к терроризму лиц в Беларуси. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков», ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ София Сапега. (ТАСС)