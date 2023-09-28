Администрация исправительной колонии № 6 в Мелехове Владимирской области отправила политика Алексея Навального в единое помещение камерного типа (ЕПКТ).

Как рассказал сам оппозиционер, это произошло после рассмотрения его апелляции на приговор по «экстремистскому делу». «Отвели на комиссию и объявили, что в связи с моей неисправимостью я буду переведен в ЕПКТ сроком на 12 месяцев. <…> Это самое строгое из возможных наказаний в колониях всех видов», — уточнил Навальный.

До этого политика регулярно сажали в штрафной изолятор (ШИЗО), а в ноябре прошлого года перевели в помещение камерного типа (ПКТ) с запретом на свидания. Главное отличие ЕПКТ от ПКТ в том, что это уже не отдельное помещение в колонии, а изолированная «крытая» зона с камерами для «злостных нарушителей», которая функционирует по своим правилам. Например, там действует иной распорядок дня.

Сейчас заключенные, содержащиеся в ЕПКТ, имеют право ежемесячно тратить 5000 рублей на продукты питания и другие товары первой необходимости. С 11 декабря лимит повысят до 6000. Раз в полгода такие осужденные могут получить только одну посылку или передачу и одну бандероль. Также им положена ежедневная полуторачасовая прогулка. Длительные свидания запрещены. Краткосрочное можно получить раз в полгода «с разрешения администрации».

Решение о переводе в ЕПКТ принимает начальник колонии при наличии медицинского заключения, подтверждающего, что осужденный может находиться там по состоянию здоровья. В ИК-6 во Владимирской области есть своя ЕПКТ на 20 мест.

В дальнейшем Навального должны перевести в колонию особого режима, где он будет отбывать 19-летний срок по делу о создании экстремистского сообщества, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитации нацизма.

«Экстремистским сообществом» власти России считают созданный политиком Фонд борьбы с коррупцией, который занимался расследованием незаконного обогащения чиновников. В апреле против оппозиционера возбудили еще одно дело — о терроризме, и теперь ему грозит пожизненное заключение. (moscowtimes.ru)