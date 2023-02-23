«Я горжусь тем, что относящийся к тюркским языкам азербайджанский язык полон стольких художественных выражений, что мы можем выражать свои мысли, связанные со всеми сферами жизни, на родном языке!»

Гейдар Алиев

В Институте информационных технологий Министерства науки и образования Азербайджанской Республики состоялась республиканская научно-практическая конференция «Проблемы ИКТ в азербайджанском языке, проблемы азербайджанского языка в ИКТ», посвященная 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и Международному дню родного языка.

Дата для проведения Дня родного языка – 21 февраля была выбрана не случайно, а в знак памяти событий, произошедших в Дакке (столица Бангладеш) 21 февраля 1952 года, когда от пуль полицейских погибли студенты, вышедшие на демонстрацию в защиту своего родного языка — бенгали, который они требовали признать одним из государственных языков страны.

Необходимо отметить, что Президент АР г-н Ильхам Алиев всегда уделял особое внимание нашему родному азербайджанскому языку, защите его чистоты. В связи с этим им были подписаны ряд документов, таких как «Указ Президента Азербайджанской Республики о мерах по охране чистоты азербайджанского языка и дальнейшему совершенствованию использования государственного языка», «Государственная программа по использованию азербайджанского языка в соответствии с требованиями времени и развитию языкознания в стране в условиях глобализации».

На церемонии открытия конференции, организованной совместно Институтом литературы имени Низами Гянджеви НАНА, Институтом языкознания имени Насими НАНА, а также Институтом информационных технологий и Институтом систем управления Министерства науки и образования АР, приняли участие представители научных учреждений НАНА и ряда государственных учреждений, лингвисты, писатели, представители СМИ.

Эта конференция явилась первой конференцией, в которой на республиканском уровне комплексно и в полном объеме решались проблемы азербайджанского языка в ИКТ и ИКТ в азербайджанском языке.

Основные цели и задачи конференции заключались в проведении мониторинга исследований и ознакомлении с достижениями в этой сфере, в обсуждении существующих в этой сфере проблем, в определении направлений и приоритетных исследований, уделении внимания обучению персонала в этой области, привлечении внимания соответствующих государственных учреждений к существующим проблемам, создание базы для грантов, выдвижение инициатив и т.д.

Выступивший на церемонии открытия конференции президент НАНА академик Иса Габибейли отметил, что предоставление азербайджанскому языку статуса государственного является одной из величайших исторических заслуг общенационального лидера Гейдара Алиева перед народом. Также он подчеркнул, что всестороннее развитие азербайджанского языка, его превращение в государственный язык, его открытие миру дипломатии, его заслушивание с самых престижных мировых трибун связаны с языковой политикой, основанной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, и успешно продолжаемой президентом Ильхамом Алиевым.

На пленарном заседании выступили Народный писатель Анар, депутат Милли Меджлиса Народный поэт Сабир Рустамханлы, советник министра науки и образования Ниджат Мамедли, Генеральный директор Института систем управления министерства науки и образования академик Али Аббасов, генеральный директор Института языкознания имени Насими НАНА, доктор филологических наук, профессор Надир Мамедли, директор Научно-исследовательского центра аналитики данных Университета АДА, доктор философии по технике Абзатдин Адамов, вице-президент НАНА, генеральный директор Института информационных технологий министерства науки и образования академик Расим Алигулиев.

На мероприятии учащимися средней школы №298 была представлена литературно-художественная программа, посвященная родному языку.

Затем конференция продолжила свою работу секционными заседаниями. На встречах состоялись обсуждения тем: «Проблемы реферирования на азербайджанском языке и пути их решения», «Трансформации в азербайджанском языке в условиях информационного общества», «Методы оценки уровня читаемости текстов на азербайджанском языке», «Вопросы формирования лингводемографии на национальной платформе электронного правительства» и других.

Зав.отделом Института информационных технологий министерства науки и образования, доктор философии по технике

Гюльнара Набибекова