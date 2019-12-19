Прорыв с вопросами

Не успели в Украине в полной мере осознать результаты саммита в Париже в нормандском формате, как разорвалась очередная информационная бомба. Судя по всему, не последняя в этом году.

Министр внутренних дел Арсен Аваков, генеральный прокурор Руслан Рябошапка вместе с президентом Владимиром Зеленским приняли участие в брифинге, на котором рассказали о прорыве в расследовании убийства белорусско-российского журналиста Павла Шеремета 20 июля 2016 года в центре Киева.

Как рассказал Аваков, полиция задержала троих подозреваемых. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер, детский хирург Юлия Кузьменко, ветеран Антитеррористической операции (АТО), сейчас Операции объединенных сил (ООС) Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны АТО Владислав и Инна Грищенко. Суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и Андрей Антоненко. Отметим, что он является автором неофициального гимна Сил специальных операций (ССО) «Тихо прийшов, тихо пішов» — «Тихо пришел, тихо ушел» и в звании сержанта состоит в рядах ССО.

В эфире телеканала «Украина» в программе «Свобода слова Савика Шустера» Аваков рассказал о некоторых сведениях, которыми располагает следствие, в том числе определенные подробности задержания подозреваемых и проведенных у них обысках.

На их след следствие вышло после ареста Владислава и Инны Грищенко по обвинению в покушении на убийство предпринимателя в городе Косив в Ивано-Франковской области. Сравнение попытки подрыва в Ивано-Франковской области и взрывом автомобиля Павла Шеремета миной МОН-50 позволило следствию выйти, как утверждается, на исполнителей.

По данным Авакова, после получения санкции суда, были установлены прослушки разговоров фигурантов и по ним определено, как технически и организационно был осуществлен подрыв автомобиля с Павлом Шереметом за рулем.

Надо сказать, что заявленное раскрытие убийства белорусско-российского журналиста в Киеве вызвало не только неоднозначную, но очень острую реакцию в стране. В первую очередь среди бывших и действующих волонтеров, а также ветеранов боев на Донбассе.

Во-первых, многие не могут поверить, что люди с риском для жизни защищавшие страну могли пойти на уголовное преступление, граничащее с террористическим актом.

Юлия Кузьменко — уважаемый врач, спасшая многих детей, кандидат медицинских наук. В зоне боевых действий она как волонтер помогала армии, а также оперировала раненых и пользуется среди бойцов высоким авторитетом. Аналогично Яна Дугарь.

Андрей Антоненко не только сочинил упомянутый гимн, но и участвовал в операциях ССО, дослужился до звания сержанта.

Все это для многих послужило своего рода шоком и не удивительна сильная эмоциональная реакция.

С другой стороны, прошлые заслуги, каковыми они бы ни были, не дают вечную индульгенцию от наказания за совершенные преступления. Уже было достаточно много случаев, когда ветераны боев поступали in fraudem legis et honestātis — вопреки закону и чести.

Во-вторых. Введенные в публичное пространство материалы являются неполными и отрывочными. Об этом говорил сам министр МВД. По ним невозможно сделать определенные выводы. Следствие продолжается и маловероятно, что общественности рассказали все. В этом отношении следует набраться терпения.

В-третьих. Как-то слабо обоснован тот факт, что вроде бы фигуранты решили убийством Шеремета дестабилизировать ситуацию в Украине, и действовали по собственному почину.

В-четвертых. В эфире передачи Савика Шустера Аваков признал, что «У нас нет ответов на целый ряд вопросов, мы их получаем. У нас нет полных ответов относительно инициаторов дела, и это отдельный серьезный разговор. В отношении инициаторов этого дела, кроме этих исполнителей, судя по всему, это будет отдельный серьезный вывод из нашего расследования».

Вопрос установления организатора убийства Шеремета носит основной характер. Где он находится и есть ли у преступления зарубежный след. Здесь кончается уголовно-террористическая часть и выступает политическая.

Как заявил представитель Национальной полиции, следствие рассматривало четыре версии убийства журналиста — ошибка в объекте преступления, (возможно хотели убить владелицу интернет-издания «Украинская правда» и гражданскую жену Шеремета, известную журналистку Алену Притулу — авт.) бытовые и межличностные конфликтные ситуации, профессиональная деятельность журналиста на территории Украины и за границей, в частности в Беларуси и России, а также дестабилизация ситуации в стране путем убийства известной личности. «После отработки трех версий из четырех, три не нашли подтверждения. Следствие продолжает работать по основной версии — дестабилизация ситуации в стране путем убийства известной личности».

На данный момент возможный российский след в деле Шеремета вроде бы не рассматривается. Тем не менее, следует именно под этим углом рассмотреть участие президента Зеленского в упомянутом брифинге.

Надо сказать, что этот факт вызвал сильную негативную реакцию в Украине. Очень многие увидели в этом давление на следствие в виде вмешательства исполнительной власти, причем на самом высоком уровне, в ход расследования, что запрещает украинский закон. После выборов как президентских, так и парламентских в стране вопросу разделения ветвей власти уделяется повышенное внимание, и высказывания президента с обвинительными сентенциями считаются нарушением принципа презумпции невиновности, пока нет соответствующего приговора суда.

Возможно, что от недостатка политического опыта и желания побыстрее показать обществу, что власть в отличие от предшественников обещает расследовать резонансные дела и выполняет свои обязательства президент Зеленский совершил ошибку и ее следует исправить максимально быстро.

Второй фактор. Несмотря на заявления представителей следствия, иностранный след в деле Шеремета не сбрасывают со счетов. И как раз участие президента в брифинге может являться намеком на имеющийся российский след. После дела Скрипалей, убийства чеченца в Берлине, провалов российской разведки в Австрии, Сербии и Франции выход в необходимое время информации о московском участии дополнит складывающуюся картину «руки Москвы» и участия ее агентуры в террористических актах в других государствах.

Как бы то ни было, но ведется подготовка к новому саммиту в нормандском формате предположительно в начале апреля будущего года. Москва к тому времени будет информационно и дипломатически связана с судом в Нидерландах по делу сбитого самолета МН-17. Там российской власти придется очень несладко. Московский след в деле Шеремета еще больше усугубит ее положение.

Есть и чисто украинский аспект. Если в убийстве Шеремета были украинские заказчики и прикрывавшие уже задержанных фигурантов, а есть весомые признаки их наличия, то это тоже будет иметь серьезные политические последствия.

Если расследование будет проведено достаточно качественно и грамотно с соблюдением всех норм и требований закона и не развалится в суде, а такие случаи были, то это существенно повысит рейтинг Зеленского как гаранта конституции, прав и свобод граждан.

Остается дождаться суда и приговора. Похоже, что скоро мы будем свидетелями очень громкого процесса, которого давно не было в Украине.