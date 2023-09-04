Пророссийские хакеры вывели из строя 127 прибалтийских и польских ресурсов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление шестнадцати пророссийских хакерских групп.

«Мы бьем за Псков, Крым и Донбасс», — говорится в заявлении.

Отмечается, что были атакованы базы данных МВД Латвии. Также были парализованы каналы обмена служебными сообщениями госорганов, работа паркоматов и системы мобильного банкинга. Кроме того, в открытом доступе оказались личные данные сотрудников, финансовые документы, переписка ведомств.

По информации агентства, такое количество хакерских групп впервые действует совместно.