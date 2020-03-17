Промоутер предложил перенести бой Хабиб — Фергюсон в Россию

Российский промоутер Владимир Хрюнов сделал громкое заявление относительно боя Хабиба Нурмагомедова против Тони Фергюсона.

Поединок запланирован на 18 апреля, однако на данный момент неизвестно, где пройдет турнир UFC 249: власти Нью-Йорка по причине распространения коронавируса запретили проведение массовых мероприятий численностью более 500 человек.

«Бой нужно проводить в России. Я сегодня сообщил президенту UFC Дане Уайту, что я предлагаю этот бой провести в России.

Хватит уже мучить Хабиба. Дайте ему набить морду Фергюсону. Четыре раза уже переносили переносили. И единственная федерация, которая в состоянии провести это мероприятие, — Федерация бокса России. Екатеринбург, Москва, Казань — эти города уже готовы принять супербой. И туда помчатся болельщики, которые есть здесь. Их даже больше, чем в США», — цитирует Хрюнова «РЕН ТВ».