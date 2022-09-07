Французская национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) предъявила 12 подозреваемым в организации покушения на президента страны Эммануэля Макрона, передает ТАСС со ссылкой на Agence France Press.

По информации издания, обвинения были предъявлены участникам ультраправой группировки Les Barjols, которые «планировали насильственные действия» против главы республики в ноябре 2018 года. Сообщается также, что в числе обвиняемых — 11 мужчин и одна женщина.

Изначально в деле фигурировали 14 человек, однако прокуроры отказались рассматривать обвинения против двоих из них.

По данным газеты Le Monde, группа Les Barjols была создана после избрания Макрона президентом Франции на первый срок в 2017 году.