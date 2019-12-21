Производство метанола в Азербайджане резко возросло

В январе-ноябре текущего года в Азербайджане было произведено 331,8 тыс. тонн метанола.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Госкомстата, объем производства метанола увеличился в годовом сравнении на 98,8%.

Следует отметить, что метанол производится на метаноловом заводе Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR) в Гарадагском районе.

Метаноловый завод сдан в эксплуатацию в 2013 году, передан под управление ООО SOCAR Methanol с 2016 года, а с августа 2017 года перешел в собственность компании. Максимальная производительность завода составляет 650-700 тыс. тонн в год.

По данным SOCAR, в общем объеме экспорта нефтепродуктов компанией за 11 месяцев доля метанола превысила 21%. SOCAR Methanol направляет на экспорт 95% своей продукции.