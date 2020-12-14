Производители ЕС прекратят продажи бензиновых и дизельных грузовиков к 2040 году

Крупнейшие производители грузовых автомобилей в Евросоюзе решили прекратить продажи большегрузных машин с бензиновыми и дизельными двигателями к 2040 году — на десятилетие раньше, чем первоначально планировалось. Об этом сообщает в понедельник газета Financial Times.

Соответствующее обязательство содержится в соглашении, которое подписали представители компаний Daimler, Scania, Man, Volvo, Daf, Iveco и Ford под эгидой Ассоциации европейских производителей автомобилей. «Чтобы добиться этого, нам необходимо работать вместе», — заявил изданию генеральный директор шведской компании Scania Хенрик Хенрикссон.

Такой альянс в тесном партнерстве с Потсдамским институтом изучения климатических изменений планирует, по его словам, сосредоточить внимание на аккумуляторных технологиях, водороде, экологически чистых видах топлива. На новые технологии объединение потратит 50-100 млрд евро. Автопроизводители также выступили за крупные инвестиции в энергосистемы и повышение налога на выбросы углерода по всей Европе.

«Если политики продолжат субсидировать ископаемое топливо, нам будет очень трудно [выполнить обязательства], — констатирует Хенрикссон. — Необходимо изменить подход наших клиентов, а также клиентов наших клиентов».

Глава потсдамского института Йохан Рокстрём считает грузоперевозки автомашинами с бензиновыми и дизельными двигателями одной из самых сложных областей для декарбонизации. «Сегодня эта [отрасль] — основа любого общества в мире», — отметил он.(ТАСС)