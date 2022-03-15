Британская табачная компания Imperial Brands решила передать управление российской частью бизнеса местной компании. Об этом сообщается на сайте компании.

Британская компания Imperial Brands, производящая на территории России сигареты нескольких марок, включая Davidoff и West, решила передать управление бизнесом компании из России, отмечается в сообщении.

В компании добавили, что уже начались переговоры с юридическим лицом из России, чтобы передать часть бизнеса. При этом меры, которые обеспечивают беспрерывную работу предприятия, отвечают интересам российских коллег.

Однако раскрывать название компании, с которой ведут переговоры, в Imperial Brands не стали. Лишь добавили, что свыше 1 тыс. российских сотрудников продолжат получать зарплату вплоть до окончания процессов передачи части бизнеса.