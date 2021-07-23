Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о кадровой перестановке в руководстве Министерства обороны.

Генерал-лейтенант Османов Низам Рамазан оглы освобожден от должности заместителя начальника штаба — начальника Главного управления боевой подготовки и военного образования и назначен заместителем министра обороны — начальником Главного управления материально-технического обеспечения.

Генерал-майор Эфендиев Анвар Закария оглу освобожден от должности начальника управления боевой подготовки Главного управления боевой подготовки и военного образования и назначен заместителем министра обороны — командующим Сухопутными войсками.

Генерал-майор Алиев Азер Али оглы освобожден от должности заместителя начальника Военной академии по учебной части и назначен начальником Главного оперативного управления.

Генерал-майор Сеидов Кянан Алигусейн оглу освобожден от должности первого заместителя командующего спецназом — начальника штаба, и назначен командующим 5-м армейским корпусом.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.