Происходящее в Восточном Средиземноморье – это не только конфликт между Грецией и Турцией

Турецкие политики считают, что дерзкое поведение Греции в Восточном Средиземноморье исходит от поддержки Франции, таким мнением поделился с «Зеркало», политолог Яшар Ниязбаев, комментируя возможные переговоры между Турцией и Грецией по инициативе НАТО.

«Политики в Турции считают, что Греция – это не самостоятельный игрок, и есть силы, которые подталкивают ее на эскалацию с Турцией. Если посмотреть на карту Восточного Средиземноморья, что очень важно, чтобы понять ситуацию полностью, Турция поставлена в очень несправедливое положение, и она борется за право получить свой кусок в этом регионе. Анкара своими действиями пытается показать, что ей отступать некуда», — отмечает эксперт.

По его словам, Турция не желает войны и столкновений с Грецией и считает, что данный вопрос должен быть решен между Грецией и Турцией в двустороннем формате, а не международными судами.

«Из-за одного небольшого острова Греция перегораживает все Восточное Средиземноморье, и получается так, что турецкие корабли могут там плыть, но претендовать на какие-то экономические зоны Турция не может. При этом нужно отметить, что Турция имеет самое длинное побережье в Восточном Средиземноморье. Такое положение дел не может устраивать Турцию, и поэтому Эрдоган всеми своими действиями показывает, что не отступит от политических и экономических интересов своей страны в этом регионе», — добавил политолог.

Аналитик также отметил, что, как заявляет Эрдоган, Турция готова ответить за все последствия в случае обострения ситуации с Грецией.

«Эрдоган и ряд других политиков в Турции считают, что Греция в этом конфликте преследует иные цели. Вероятно, они имеют в виду возможные санкции со стороны ЕС в отношении Турции. Мы все помним, когда Эрдоган, вопреки международной критике, ввел войска в Сирию, а сейчас он говорит, что готов воевать с Грецией. Сирийский опыт показывает, что он не шутит и не шантажирует, а раз говорит, то сомнений в том, что он может пойти на такой исход событий, нет. Поэтому все международное сообщество встревожилось», — сказал аналитик.

Ниязбаев также сказал, что греческая сторона отрицает существование договоренности о проведении диалога, в то время как турецкая сторона и НАТО заявляют, что совсем скоро начнутся переговоры.

«С другой стороны, в самой Турции большие экономические проблемы, и сейчас греческая тематика сильно отвлекает турецкое общество от внутренних экономических проблем. Но даже если так, то все равно позиция Турции в данном вопросе справедлива», — считает аналитик.

По словам политолога, в данном конфликте заинтересована Франция, такого мнения придерживаются и в Анкаре.

«У Парижа свои интересы в Восточном Средиземноморье, главным образом, в Ливии. По мнению турецких проправительственных политологов, сейчас Турция мешает политике Франции в отношении своих бывших колоний. Французы хотят руками Греции выторговать у Турции Ливию и привести к власти маршала Хафтара. Причем нельзя забывать, что Франция также имеет интересы и в Сирии, особенно в курдонаселенных территориях. Поэтому рассматривать данную ситуацию, только как конфликт между Грецией и Турцией из-за каких-то возможных месторождений, было бы не правильно», — резюмировал он.