Проходящий лечение в США азербайджанский министр переведен в другую больницу

Министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов, у которого возникли проблемы со здоровьем, в настоящее время находится на лечении в одной из больниц США. Как сообщает американское бюро Report, министр был первоначально помещен в пресвитерианскую больницу Вейл Корнелл в Нью-Йорке.

Однако лечение, проведенное в этой больнице, не дало результатов, состояние А.Рагимова еще более ухудшилось. По этой причине министр был переведен в другой госпиталь, где проходят лечение онкологические больные.

Представитель пресвитерианской больницы Вейл Корнелл подтвердил Report, что Рагимов проходил лечение в этом госпитале и был переведен в другую больницу.

Отметим, что Азад Рагимов родился в 1964 году в Баку. С 2006 года он занимает должность министра молодежи и спорта.