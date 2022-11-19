Проходит 31 год со дня уничтожения армянcкими вооруженными формированиями вертолета, в котором находились представители политической элиты Азербайджана.
Как сообщает АПА, в результате уничтожения вертолета «Ми-8» 20 ноября 1991 года в небе над селом Гаракенд Ходжавендского района погибли 22 человека — видные государственные деятели страны, члены правительства, депутаты и журналисты.
Среди погибших — госсекретарь Тофиг Исмаилов, генеральный прокурор Исмет Гаибов, госсоветник, бывший министр внутренних дел Магомед Асадов, депутаты Вагиф Джафаров, Вели Мамедов, вице-премьер Зульфи Гаджиев, завотделом Аппарата президента, журналист Осман Мирзоев, замминистра внутренних дел Казахстана Санлал Сериков, тележурналист Азербайджанского Государственного Телевидения Алы Мустафаев.
Вначале официально сообщалось, что вертолет в тумане врезался в скалу. Однако спустя несколько дней подтвердилось, что он был сбит армянами.
Представляем полный список погибших в военном вертолете «Ми-8» в результате террористического акта:
— Тофиг Кязым оглу Исмаилов – госсекретарь
— Исмет Исмаил оглу Гаибов – генеральный прокурор
— Магомед Наби оглу Асадов – госсоветник
— Зульфи Салех оглу Гаджиев – вице-премьер
— Вагиф Джафар оглу Джафаров – депутат
— Вели Гусейн оглу Мамедов – депутат
— Осман Мирза Гусейн оглу Мирзоев — завотделом аппарата президента
— Гурбан Гусейн оглу Намазалиев – замминистра
— Игорь Александрович Плавский – прокурор НКАО
— Владимир Владимирович Ковалев – начальник управления внутренних дел НКАО
— Сергей Семенович Иванов – начальник отдела национальной безопасности по Нагорному Карабаху
— Николай Владимирович Жинкин – комендант района чрезвычайного положения
— Санлал Дасумович Сериков – замминистра внутренних дел Казахстана
— Михаил Дмитриевич Лукашов – генерал-майор милиции
— Олег Николаевич Кочерев – полковник-лейтенант
— Рафиг Мамед оглу Мамедов – помощник госсекретаря
— Алы Мустафа оглу Мустафаев – тележурналист
— Ариф Исмаил оглу Гусейнзаде – осветитель на АзТВ
— Фахраддин Ибрагим оглу Шахбазов – видеооператор
— Вячеслав Владимирович Котов – командир экипажа вертолета
— Геннадий Владимирович Домов – член экипажа вертолета
— Дмитрий Борисович Яровенко – член экипажа вертолета