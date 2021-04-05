Прогулка по Тбилиси: как сделать путешествие во время пандемии незабываемым – ФОТО

Туризм в Грузии пробуждается от пандемического застоя: с открытием воздушных границ аэропорт Тбилиси ежедневно принимает гостей из разных стран. Азербайджанский лоукостер Buta Airways возобновил рейсы в столицу Грузии с 19 марта, что позволило жителям нашей страны в течение часа вновь оказаться в Тбилиси.

На данный момент полеты по маршруту осуществляются три раза в неделю – по вторникам, пятницам и воскресеньям. Но, поскольку пандемия еще не отступила, а карантин все еще остается в силе, туристам, прибывающим в Грузию, нужно учесть несколько нюансов.

Прежде всего, заполнить обязательную онлайн-форму по адресу https://registration.gov.ge/pub/form/8_protocol_for_arrivals_in_georgia/tk6157/, после чего на указанный электронный адрес приходит номер подтверждения, который затем будет проверяться сотрудниками авиакомпании при регистрации на рейс в пункте отправления и прибытия. Также, на регистрации и пограничном пункте пропуска Грузии туристы должны предъявить справку ПЦР-теста, проведенного в течение 48 часов до вылета в страну. На этом перечень необходимых процедур не заканчивается.

На третий день пребывания в Грузии туристы обязаны пройти ПЦР-обследование за свой счет. То есть, сделать еще один тест на коронавирусную инфекцию и не забывать, что такая же справка понадобится при возвращении домой, если срок действия последней справки превысит 48 часов до момента вылета в Азербайджан.

На этом вынужденные процедуры заканчиваются, и турист может вдоволь наслаждаться своим пребыванием в Грузии. При этом, стоит отметить, что сделать тест на Covid можно не только в Тбилиси, но и практически во всех других городах Грузии, а если запрос поступает от группы туристов в составе нескольких человек, то бригада лаборантов даже может прибыть по желанию туристов в отель или другое не отдаленное от центра место, что выгодно сэкономит время.

Гости из Азербайджана всегда занимали лидирующее место в туристическом рейтинге Грузии, и грузины верят, что вскоре все будет как раньше. Представители Национальной администрации туризма Грузии пока что не берутся за статистику, но уверены в том, что при дальнейшей благоприятной эпидемиологической ситуации будет открыт еще один рейс — Баку – Батуми, и тогда одно из популярных летних направлений сполна наверстает упущенное. На данный момент аэропорт Батуми готовится к возобновлению работы.

Что касается Тбилиси, то в городе наблюдается позитивная картина: после долгой паузы открыты молы и рестораны, работает общественный транспорт, включая метрополитен, распахнули свои двери театры, а городские аттракционы пополнились новыми развлечениями.

Одно из них – экологически безопасный и полностью бесшумный воздушный шар AIR BALLOON TBLISI.

Аттракцион находится в центре Тбилиси, в парке Рике, рядом со знаменитым пешеходным Мостом Мира. Благодаря этому новшеству тбилисцы и гости столицы могут совершить полет на воздушном шаре, не затрачивая при этом средства и время на специализированные для таких полетов локации.

Шар поднимается на высоту 150 метров, откуда открывается завораживающая дневная и ночная панорамы Тбилиси. Полет длится 15 минут. Незабываемые эмоции гарантированы!

В интервью # представители аттракциона сообщили, что в целях обеспечения безопасности полета, воздушный шар не работает в ветреную погоду. Кроме того, шар оснащен специальным устройством, которое способно заранее спрогнозировать направление и силу ветра.

Для местных полет на воздушном шаре обойдется в 50 лари, туристам придется заплатить на удовольствие чуть больше — 53 лари. Заказать романтическую прогулку на высоте 150 метров могут молодожены, либо гости, справляющие любое другое торжество. В этих случаях стоимость полета составит 750 лари за те же 15 минут.

Среди прочих новшеств грузинской столицы – электрические самокаты напрокат, которыми можно воспользоваться для передвижения по всему городу.

В настоящее время в Грузии все еще действует комендантский час, что укорачивает работу магазинов до 19:00, а ресторанов – до 20:00. Начиная с 21:00 Грузия погружается в тишину: передвижение разрешено лишь по специальным пропускам представителям структур, чья деятельность разрешена в эти часы.

Несмотря на это, грузины не отчаиваются и ждут открытия сухопутных границ. Когда это произойдет – официально пока никто не заявляет, но ожидается, что уже в самое ближайшее время граждане Азербайджана смогут отправиться на отдых к соседям на автомобилях и поездах.