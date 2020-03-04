Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, осадков не ожидается, местами туман, юго-западный ветер днем временами будет усиливаться, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 5-8, днем 11-15 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 768 до 764 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80, днем 50-60 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, утром туман, западный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться.

Ночью 2-7, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла.

Завтра днем на Абшеронском полуострове временами ожидаются усиление южного ветра, который может вызвать дискомфорт у метеозависимых людей.