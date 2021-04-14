Прогноз погоды в Азербайджане на 15 апреля

В Баку и на Абшеронском полуострове 15 апреля ожидается переменная облачность, погода без осадков, умеренный северо-западный ветер днем сменится южным.

Об этом сообщила Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 10-12, днем — 18-21, в столице ночью — 10-12, днем — 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью — 70-80%, днем — 50-55%.

В некоторых горных районах Азербайджана завтра ожидаются грозы, непродолжительные дожди, град, ночью и утром местами туман, восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 8-12, днем — 20-25, в горах ночью — 0-5, днем — 10-15, местами — 18 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.