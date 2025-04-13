Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на понедельник, 14 апреля.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако к ночи местами возможны кратковременные дожди. В некоторых частях полуострова осадки могут усилиться, вероятны грозы. Умеренный северо-западный ветер к вечеру временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 7–10° тепла, днем — 12–16° тепла. Атмосферное давление — 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха — ночью 70–80 процентов, днем — 55–65 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные осадки, возможны грозы. В отдельных районах прогнозируются ливневые дожди, град, в горах — снег. Ночью и утром местами будет туман. Западный ветер временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 5–10° тепла, днем — 11–16° тепла, в горах: ночью – от 3° мороза до 2° тепла, днем — 5–10° тепла.