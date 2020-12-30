Прогноз погоды на последний день декабря

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на четверг.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, 31 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром местами туман, изморось. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 4-6, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 773 мм до 769 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем – 55-60%.

Завтра в районах Азербайджана будет в основном без осадков. Местами туман, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 1 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 31 декабря ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что благоприятно отразится на метеочувствительных людях.