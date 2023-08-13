Источник РИА Новости в Анкаре сообщил о продолжении переговоров о встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

По данным источника агентства, место и время встречи обговариваются, при этом турецкая сторона настаивает на встрече в августе.

«Никакой конкретики нет», — подчеркнул источник.

Информация о предстоящих очных переговорах Путина и Эрдогана появилась в начале августа. Как заявил президент Турции, он ждет своего российского коллегу с официальным визитом, но точная дата все еще не определена. При этом во время встречи лидеры двух стран собираются затронуть отношения в области экономики, торговлю в нацвалютах и туризм.