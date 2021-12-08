Продолжается строительство тоннельной дороги от поселка Тоганалы Гейгельского района до Кельбаджара.

Об этом REAL TV сказал заместитель председателя правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Гидаят Рустамов.

По его словам, строительство тоннеля протяженностью 11,5 километра идет быстрыми темпами.

«Тоннель проходит через крутые скалы. На данном этапе готово 500 метров сооружения. Работа ведется в три смены. Дорога должна быть сдана в пользование в 2025 году. Для строительства тоннеля на дороге общей протяженностью 80,7 километра приглашена турецкая компания.

После завершения этого проекта начнется строительство 26-километровой дороги от Кельбаджара до Истису, затем — из Кельбаджара в Лачын. Трасса протянется до аэропорта, который будет построен в Лачынском районе», — сказал он.