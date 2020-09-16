Продажи не упали, но увеличились выплаты – совокупная прибыль страхового сектора ожидаемо понизилась

Коронавирус серьезно ударил по страховому рынку в текущем году. В этом сегменте наблюдается заметное снижение, рынок сужается, но говорить о том, что пандемия остановила страхование, все же не стоит.

Продолжающаяся пандемия нового коронавируса и его беспрецедентное давление на экономику вносят жесткие коррективы в том числе и в динамику страхового рынка. Спад страхования наблюдается во всем мире и вызвана эта ситуация понижением заинтересованности и платежеспособности населения, а также предприятий в условиях нестабильности и месяцев карантина. Ведь не секрет, что рынок страхования напрямую зависит от состояния экономики. Рост этой сферы и потребность в страховании происходит в условиях высоких прибылей бизнеса и благосостояния населения, а потому слабая динамика за месяцы карантина была предсказуема.

На местном страховом рынке не наблюдается уменьшение страховых сборов, но заметна динамика повышения выплат страхового возмещения. А если учесть, что в страховании финансовый результат традиционно определяется на основе сопоставления доходов и расходов страховщика, упомянутое обстоятельство привело к снижению прибылей на этом рынке. Так, совокупная прибыль страхового сектора в I полугодии ожидаемо понизилась. Согласно отчету Центробанка, это значение по итогам января-июня составило 61,258 млн манатов, что меньше показателя первого полугодия минувшего года на 19,7%.

Несмотря на снижение прибыли, доходы страхового сектора в отчетный период даже выросли по сравнению с первым полугодием на 20,8%, до 455,157 млн манатов. Инвестиционные доходы страхового рынка составили 30,625 млн манатов (+ 2,1%), доля перестраховщиков в страховых взносах — 5,448 млн манатов (- 45,7%). Страховые взносы выросли на 11,8%, составив 455,384 млн манатов, тогда как чистые страховые резервы сократились на 49,087 млн манатов.

В то же время наблюдается серьезный рост расходов – за отчетный период азербайджанские СК потратили на 27,4% больше средств — до 383,238 млн манатов. При этом страховые выплаты составили 191,11 млн манатов, увеличившись на 56,5%, выплаты на перестрахование составили 82,936 млн манатов (+9,7%), расходы на ведение дела – 89,155 млн манатов, (+2,1%) процента. В первом полугодии страховщики выплатили налог на прибыль в 10,498 млн манатов.

Комментируя эти цифры специалист страхового рынка Хаял Мамедханлы сказал #, что сложившаяся на рынке динамика была предсказуема.

«Отчет Центробанка выявил рост страховых выплат, а это естественным образом приводит к снижению прибылей страховых компаний. В то же время статистика проливает свет на рост прочих расходов СК, в частности, возросли их траты в сегменте ведения дела, выплатам по перестрахованию. Во многом это вызвано ростом зарплат, удорожанием топлива, обслуживания автомобилей и прочих необходимых трат, связанных с деятельностью компаний. Цифры показывают, что страховые сборы не изменились по сравнению с прошлым годом, они даже несколько выросли, однако расходы и страховые выплаты возросли намного больше. В ковидные месяцы на страховом рынке Азербайджана не упали продажи, но повысилась общая сумма страхового возмещения», пояснил он.

По прогнозам эксперта, такая тенденция продолжится.