Минувший год запомнился рекордной продуктовой инфляцией, однако стоимость продукции птицеводства – курятины, яиц и прочего ассортимента наших бройлеров не только не поднималась, но даже понизилась.

Событие, прямо скажем, из ряда вон выходящее, а причиной этого специалисты называют временную отмену НДС на корма – до 31 декабря этого года. Так что уже в конце минувшего года местные птицеводы забили тревогу, поскольку конец налоговых льгот по ввозу кормов и кормовых добавок означал бы новую волну подорожания на потребительском рынке. Правительственное решение подоспело к началу февраля. Постановлением №40 Кабинета министров семена ряда растений, хлебобулочные изделия, корма для животных, кормовые добавки и удобрения освободили от ввозной таможенной пошлины до конца этого года.

По некоторым данным, налоговые каникулы не в полной мере отразили используемую в птицеводстве продукцию. Однако председатель Ассоциации птицеводов, ранее выступавший за продление моратория, заявил, что все в порядке, постановление коснулось и ингредиентов кормов: «Всем спасибо. Изменения цен на рынке не предвидится», — уверяет глава объединения.

Первое лицо организации Гасанли активно продвигал налоговые послабления на импорт кормов для птицеводства, объясняя стабилизацию цен на продукцию бройлеров временными преференциями. Например, по его словам, зимой минувшего года оптовая стоимость столовых яиц достигала 19 гяпик, а в этом они реализуются оптом за 15 гяпик. Осязаемо снизились цены и на прочий ассортимент продукции наших птицеводов. Несмотря на устойчивую продовольственную инфляцию и традиционное для этого рынка зимнее подорожание, килограмм охлажденной курицы опустился в цене на 0,50-1 AZN. Подешевели и линии разделки птицы от производителей, так что ценовых перекосов как не бывало.

«Куриное мясо и яйца можно назвать одними из тех редких продуктов, которые не подорожали в минувшем году. Кроме отмены НДС, благоприятное влияние на цены оказала и высокая конкуренция в этой сфере, и рост производства. И, конечно же, главным подспорьем стала политика правительства по удержанию ценового роста. Так что в минувшем году все мы были свидетелями тех комплексных мер, что принимались высшим политическим руководством страны — принятой у нас дорожной карты по развитию сельского хозяйства, где все эти пункты были конкретно прописаны, а после комплексно реализованы».

Минувший год выдался весьма продуктивным для производителей курятины и яиц. Производство столовых яиц в республике превысило потребность на 120-130 процентов. К тому же местные экспортеры получили и доступ на зарубежные рынки, особенно в страны Ближнего Востока, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Ирак и Афганистан. А скоро азербайджанские столовые яйца появятся на рынках Израиля и Бельгии. Но это не все подвижки. Птицеводы ожидают, что под занавес этого года производство племенных яиц в нашей республике даже превысит 100 процентов, — делится он:

«По этому поводу к нам поступают запросы из России, Казахстана и Туркменистана. Увеличится по сравнению с прошлогодним уровнем и экспорт курятины. Впрочем, меры на понижение цен и повышение местного производства были всесторонними. Например, под конец прошлого года наша ассоциация обратилась к правительству о недопущении ввоза племенных яиц и суточных цыплят во избежание импорта всевозможных инфекций. Поскольку программы вакцинации различные, привоз приводит к различным проблемам. Например, в соседних странах нет вакцин, которые мы используем, или же у них есть разрешение на применение определенных лекарств, которого нет у нас».

Как выяснилось, особенно активно борются наши птицеводы с зарубежными конкурентами. Для этого ассоциация даже добивается запрета на импорт дешевой заграничной продукции. Но это, по мнению главы птицеводов, не приведет к монополизации местного рынка, учитывая множество работающих в этой сфере крупных предприятий. Наконец, как уже немало говорилось, правительство приняло в прошлом году несколько знаковых решений, особенно в сфере налогообложения ввозимых кормов. А если учесть, что к этому прибавился еще и ценовой спад на корма в мире, себестоимость производства у наших птицеводов снизилась, а следом удешевление наметилось у оптовиков и на полках магазинов.