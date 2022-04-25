Статистика Центрального банка фиксирует спад в сегменте проблемной банковской задолженности. Однако данные, проливающие свет на причины снижения, не раскрываются.

Как информирует регулятор, на 1 апреля этого года сумма просроченных кредитов в Азербайджане составила 685,2 млн манатов – на 0,7% меньше по сравнению со статистикой на начало марта. Сообщается также, что проблемные кредиты уменьшились на 4,8% по сравнению с началом года и на 25,4% за последний год. На конец марта удельный вес просроченных кредитов в общем кредитном портфеле составил 3,8%. Этот показатель составлял 4,2% на конец прошлого года и 6,2% на конец марта прошлого года.

«К сожалению, никогда не говорят, из-за чего произошло снижение доли проблемных кредитов. Здесь два варианта: либо кредиты вернули, либо же списали как безнадежные. Допустим, говорят, что в начале года тысяча человек страдают каким-то заболеванием, а в конце года, что осталось 500 заболевших. Возникает вопрос – что же случилось с 50% заболевших?

Они скончались или преодолели болезнь? Это очень важный нюанс. То же самое с проблемными кредитами. Если долги вернули, очень хорошо, а если списали – это потери для банков. На практике часть таких долгов, скорее, вернули, а часть – списали. В некоторых случаях возможна комбинация этих двух вариантов: банк обратился в суд, взыскали залог, который при этом не покрыл кредит полностью. Часть кредита вернули, другую – списали», — говорит юрист и финансист Акрам Гасанов.

Без подробного объяснения причин сокращения проблемных банковских кредитов такая информация ничего не значит, считает Гасанов. Поскольку сложно сказать, насколько сложилась здоровая ситуация.

«Поскольку такую информацию всегда скрывают, склоняюсь к выводу, что большинство кредитов все-же списали, и только часть их вернули, а это потери для банковской системы, — отмечает эксперт. — Как адвокат, я принимаю клиентов, веду судебные процессы и вижу ситуацию изнутри. Списание кредитов, особенно по закрывшимся банкам, носит массовый характер. Впрочем, в большинстве своем списывают кредиты, специально выданные банками как заведомо невозвратные. На самом деле все это «шапки», коррупция, деньги съедены и теперь их списывают. Потому без информации о причинах уменьшения проблемных банковских долгов статистика Центробанка ничего не значит».

Ранее эксперт отмечал, что подлинные объемы проблемных кредитов в азербайджанских банках – тайна за семью печатями, а сама статистика проблемных банковских кредитов не отражает реальной ситуации, т.е. банки скрывают фактические показатели токсичных долгов в своих кредитных портфелях.

При этом вспышка пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 уже в первом квартале 2020 года стала причиной введения беспрецедентных чрезвычайных мер, включая запреты на поездки, обязательное прекращение деятельности предприятий, ограничения на проведение массовых мероприятий и перевод работников на удаленную работу на дому. Кризис серьезно повлиял на экономическую активность, и падение объемов производства зачастую более значительно, чем во время глобального финансового кризиса, который разразился более десяти лет назад. Многие заемщики сразу же ощутили резкое падение или полную утрату доходов из-за COVID-19. Сегодня ситуация в этой сфере выравнивается.