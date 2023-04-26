С момента введения в обращение приватизационных чеков минуло 26 лет, а с момента окончания срока их обращения – 12 лет. После решения об истечении срока действия приватизационных чеков в 2011 году сотни тысяч граждан, у которых на руках остались эти ценные бумаги, ждут того дня, когда будет восстановлена историческая справедливость.

Обращения к правительству и государственным органам известных представителей интеллигенции, общественных и политических деятелей, депутатов Милли Меджлиса, деятелей культуры и искусства, экономистов, юристов, руководителей неправительственных организаций, а также граждан, у которых на руках остались приватизационные чеки, остаются без ответа.

Обращение приватизационных чеков регулируется законом «О ценных бумагах» и этот правовой документ не предусматривает срока обращения для ценных бумаг. То есть решение о завершении срока обращения приватизационных чеков противоречит Конституции.

Другими моментами в законодательстве являются особенности, связанные с определением имущественного эквивалента приватизационной доли в размере 2000 долларов США, защитой от инфляции и предоставлением не менее 65 процентов государственного имущества для приватизации держателям приватизационных чеков на безвозмездной основе.

Отметим, что в социальных сетях граждане, у которых на руках остались приватизационные чеки, создали группы. Издание AYNA представляет некоторые комментарии известных экспертов и специалистов, которыми они поделились в соцсетях с небольшими редакционными правками:

Гражданин Айдын Алиев в своем комментарии пишет, что процесс приватизации служил интересам чиновников-олигархов и выгоду от него получила только группа дельцов: «Они получили основную долю, которая по закону предназначалась для акционеров».

Комментарий: Депутат Фазиль Мустафа заявил прессе, что процесс приватизации не был прозрачным и отвечал интересам группы чиновников. Он отметил, что по этому поводу должна быть создана специальная комиссия, а виновные должностные лица должны быть привлечены к ответственности.

Гражданин Гусейн Бабаев отмечает: «После ухода «старой гвардии» появились большие надежды на то, что будет найдено средство для решения наших проблем. Наконец-то наши права будут восстановлены, и мы воспользуемся своей приватизационной долей».

Комментарий: Депутат Рази Нуруллаев сообщил прессе, что Азербайджанский инвестиционный холдинг был создан по распоряжению президента Ильхама Алиева: «Этот холдинг должен обеспечить приватизацию нерентабельных государственных предприятий, а также участие в предстоящем процессе граждан, обладающих приватизационными чеками».

Владеющий приватизационными чеками Руслан Гулиев отмечает: «В случае, если наши чеки не подходят для приватизации, как минимум должна быть выплачена соответствующая компенсация. Этот процесс не может продолжаться вечно. Этот вопрос должен быть уже закрыт».

Комментарий: Председатель Комитета Милли Меджлиса по аграрной политике Таир Рзаев заявил в прессе, что гражданам должны быть выплачены компенсации согласно оценке стоимости приватизационных чеков: «Это очень важно. Потому что приватизационные чеки, выданные в то время, являются собственностью граждан».

Гражданин Эльчин Агаев пишет: «После выведения из обращения приватизационных чеков уже много раз происходила инфляция. Но чеки выкупались по прежней цене, задешево, приговаривая — «получили, что хотели, идите гуляйте!».

Комментарий: Бывший министр финансов Фикрет Юсифов сообщил прессе, что стоимость приватизационных чеков была установлена в эквиваленте 2000 долларов США с защитой от инфляции: «Это означает, что гражданам, обладающим приватизационными чеками, должна быть выплачена компенсация в размере этой суммы с учетом нфляции».

Марьям Алиханова: «С чего это вдруг они ее назвали ценной бумагой? Они превратили ее в обычную бумажку!».

Комментарий: Экономист, бывший депутат Назим Бейдемирли сообщил прессе, что приватизационные чеки являются государственными ценными бумагами: «Законом Азербайджанской Республики «О ценных бумагах» не предусмотрен срок обращения для ценных бумаг. По этой причине объявление об окончании срока обращения приватизационных чеков является нарушением закона».

Пользователю социальной сети Сайяду Асланлы было 18 лет, когда он получил приватизационные чеки, а сегодня ему 44 года: «В то время мы думали, что благодаря этим чекам станем владельцами заводов и фабрик, бизнесменами. Получается, что мы просто стали коллекционерами бумажек. Если бы это было не так, то приватизационные чеки не превратились в обычные бумажки».

Комментарий: Эксперт по недвижимости Эльнур Асадов заявил прессе: «Сотни тысяч граждан, имеющих на руках приватизационные чеки, ждут того дня, когда историческая справедливость будет восстановлена. Например, если человеку, получившему эти чеки, тогда было 40 лет, то сейчас ему 65 лет. Эти люди не воспользовались выданной безвозмездно имущественной долей государства, доставшейся в наследство от советских времен. Возникает закономерный вопрос: что будет, если они умрут? Хорошо, что приватизационные чеки – безымянные ценные бумаги, и если срок их обращения восстановится, наследники смогут воспользоваться ими».

Гражданин Заур Гасанлы предлагает принять новый закон и выплатить компенсацию в соответствии с этим законом тем гражданам, у которых остались приватизационные чеки.

Комментарий: Экономист Парвиз Гейдаров предлагает принять специальный закон для увеличения срока обращения приватизационных чеков: «В этом направлении должны действовать соответствующие структуры. Официальные органы должны осуществлять этот процесс прозрачно и вести мониторинг, связанный с гражданами, у которых остались приватизационные чеки».

ПРИМЕЧАНИЕ:

Напомним, что приватизационные чеки были переданы всем гражданам страны, состоявшим на государственном учете в 1997 году. Эти чеки не только являются государственными ценными бумагами, но и обладают правом собственности. Стоимость каждого чека одинакова. Согласно закону, не менее 65 процентов всего крупного и среднего государственного имущества, подлежащего приватизации, должны быть заменены приватизационными чеками, и процесс приватизации должен осуществляться таким образом. Стоимость каждого чека составляет 1/32 миллионной. Доля имущественного эквивалента определяется в законе как защищенная от инфляции доля имущественного эквивалента. При этом право залога этих приватизационных акций в банках гарантируется законом. Это означает, что стоимость долей государственной собственности должна быть одинаковой для каждого из приватизационных чеков.

В ходе эмиссии приватизационных чеков правительство выделяет на это большую сумму средств, и в качестве ценных бумаг эти чеки оцениваются по отношению к долларам и другим валютам.

Предполагалось, что стоимость приватизационного чека на одного акционера будет эквивалентна не менее чем 2000 долларов США с защитой от инфляции. Хотя в законе не указан срок действия приватизационных чеков, приостановка их срока обращения расценивается как попытка некоторых чиновников закрыть данный вопрос.

Сложившуюся ситуцию обусловили неосведомленность населения, а также то, что на передний план процесса выдвинулась часть бизнесменов и чиновников-олигархов. Хотя некоторые из граждан продали свои приватизационные чеки на «черном рынке», есть и те, кто сохранил их, ожидая дня, когда справедливость восторжествует.

Особое примечание:

Всем следует знать, что выданные гражданам по Указу № 450, подписанному Гейдаром Алиевым для реализации ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИИ приватизационные чеки, являющиеся Государственными Ценными Бумагами, подтверждающие право собственности на Приватизационную Долю Имущества, были выданы ПО ЗАКОНУ!

Указ № 450, подписанный Гейдаром Алиевым для реализации ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИИ, был издан для осуществления выдачи и первичного размещения приватизационных чеков гражданам в качестве государственного обязательства, подтверждающего наследственные приватизационные доли каждого гражданина в соответствии с законом. Согласно пункту 5 Положения о приватизационных чеках, утвержденного этим Указом, который действует и по сей день, категорически запрещается отказываться от принятия приватизационных чеков в качестве платежного средства в течение всего периода приватизации.

Указ не дает права, но и не может отнять права, предоставленные законом!

Приватизация, проведенная чиновниками обманным путем без выплаты компенсаций, путем изъятия из обращения приватизационных чеков на основании Указа, есть беззаконие, несправедливость по отношению к народу и саботаж против государства!

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Автор: Айдын Герай