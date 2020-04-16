Пришло время Азербайджану делать ставки

Ситуация с коронавирусом помимо того, что нанесла удар по мировой экономике, одновременно раскрыла и иную сторону многих вопросов. Помогая или отказывая друг другу в эти сложные времена, государства мира как бы прошли некий «тест на вшивость».

К примеру, сам Азербайджан, когда начал закрывать границы с соседними странами, выделил Ирану 5 миллионов долларов гуманитарной помощи на борьбу с коронавирусом. «Благодарность» Ирана не заставила себя долго ждать, и мы получили видео из армянских СМИ, на котором показано, что иранские грузовики везут грузы на оккупированные территории Азербайджана. Спрашивается, а зачем Азербайджан помогал Ирану? Не для того же, чтобы просто добиться благосклонного отношения?

В то же время, Армения получила помощь из Европы. Примерно 92 миллиона евро, часть этой суммы в той или иной форме перепадет и сепаратистам в Карабахе. И это при том, что Армения является членом ЕАЭС и ОДКБ, иначе говоря, остается верна пророссийскому внешнеполитическому вектору. Т.е., тем самым ЕС выразил поддержку не Армении, а персонально Николу Пашиняну.

Об этом #заявил российский политолог Григорий Трофимчук.

«Сама Армения и её население Западу не нужны. Исходя из такого принципа, понятно отношение ЕС и к руководству Азербайджана. Но это было ясно и так, особенно после того, как Ильхам Алиев продемонстрировал дочерней организации ЕС «Восточное партнёрство» свою твёрдую позицию. Таким образом, ЕС попытался изящно унизить Азербайджан, но чтобы при этом Баку не смог сказать, что ему не помогли вообще. Россия, думаю, тоже адекватно оценила такую разницу в подходах», — считает эксперт.

Говоря о «пророссийской» Армении, аналитик добавил, что все страны изначально имеют свое географическое местоположение и не денутся оттуда уже никуда. «На территории Армении нет рыцарских замков, а именно страны с такой культурой Европа считает своими. Я как-то даже выступал на эту тему и приводил именно такую иллюстрацию в польском Сейме, когда мы говорили о перспективах расширения ЕС. То есть, со всех точек зрения Армения никогда не будет европейской страной, впрочем, как и Россия», — сказал он. По его мнению, Россия, скорее, страна евразийская, разделённая между Азией и Европой почти пополам.

«Но если руководство Армении стремится войти, так сказать, в европейскую семью, то Запад учтёт это стремление. И когда настанет срок, использует эту страну по полной программе. Да и потом: на фоне коронавируса в ведущих западных странах население первым делом очистило полки с продуктами и туалетной бумагой. Так что все инсинуации о «совке» закрыты навсегда. «Совок» – он как раз там, в ЕС. То есть, по сути, Армения стремится в никуда», — подчеркнул аналитик.

P.S. Как показывают события, Азербайджан практически остался один на один с коронавирусом. «Братья» иранцы оказались не совсем «братьями», либеральные европейцы устанавливают между собой и нами различия, причем в десятикратном размере. Среди всех нужно отметить помощь США, которые выделили из своих ограниченных средств больше всего Азербайджану — 1,7 миллионов долларов. Вот именно с этой страной и стоит, по всей видимости, иметь дело.

Азербайджан долго придерживался политики нейтралитета. Мир меняется, и скорее всего после коронавируса он начнет меняться еще большими темпами и за место в новом мироустройстве будет жесткая борьба и конкуренция. Азербайджану же пора делать ставки и выбирать между соседями и разными геополитическими центрами.