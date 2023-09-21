Потенциальная приостановка работы некоторых американских федеральных ведомств оказала бы негативное влияние на военную помощь Вашингтона Киеву. Об этом заявил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«В зависимости от продолжительности это окажет влияние на такие вещи, как выполнение программ и принятие решений по бюджету, поскольку это ограничит возможности Пентагона, к примеру, по заключению новых контрактов и продлению существующих контрактов, касающихся самых разных потребностей в сфере обороны», — отметил он, говоря о негативных последствиях такого развития событий. По словам Кирби, это касается и программы, в рамках которой США, в частности, приобретают у производителей и партнеров вооружения для Киева. (ТАСС)

