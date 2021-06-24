Журналистка и писатель Пенни Джунор утверждает, что принц Гарри и его жена Меган Маркл обманули королеву Елизавету II, сообщает The Mirror.

Она считает, что герцог и герцогиня Сассекские обманули королеву, когда спрашивали ее мнение по поводу выбора имени для их дочери, которая родилась 4 июня. Доменное имя lilibetdiana.com было выкуплено в день звонка Елизавете II, однако публицист заметила, что 31 мая был зарегистрирован схожий интернет-адрес — lilidiana.com.

Принц Гарри и Маркл заявляли, что приобретали данные адреса, чтобы в будущем люди не наживались на их ребенке. Однако Джунор уверена, что королеву поставили перед фактом об имени для малышки. При этом само решение было принято родителями еще до рождения девочки.(Газета.Ru)