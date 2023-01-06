Британский принц Гарри признался, что убил 25 человек во время военной службы в Афганистане, передает телеканал Sky News, ссылаясь на отрывок из автобиографической книги герцога Сассекского Spare («Запасной»).

«Я всегда мог точно сказать, сколько вражеских комбатантов я убил… Итак, мое число — 25», — приводит данное СМИ отрывок из книги британского принца.

По словам Гарри, это «не наполняло его удовлетворением», но он также «и не испытывал стыд».

Британский принц провел в армии десять лет. Он отслужил в Афганистане два срока.