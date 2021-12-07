Принц Гарри, герцог Сассекский, который живет в особняке за £11 млн и сотрудничает с рекламными брендами, в интервью посоветовал бросать нелюбимую работу для того, чтобы позаботиться о своем психическом здоровье, сообщает газета The Daily Mail.

Рассказывая о работе в стартапе BetterUp, который занимается разработкой стратегий по сохранению психического здоровья и продвижению благотворительности, принц Гарри заявил, что нелюбимая работа может привести к плачевным результатам.

По словам Гарри, мир находится в «начале пробуждения психического здоровья». Однако слова герцога Сассекского подвергли критике за оторванность от реальности.

«Этот парень действительно витает в облаках, не так ли? Конечно, большинству людей хотелось бы бросить работу, которую они ненавидят, но на самом деле все обстоит иначе. Огромная часть работающих людей находится всего в двух или трех зарплатах от того, чтобы остаться без ничего. Возможно, нашему юному принцу следует больше заняться своим мозгом, прежде чем открывать рот», — заявил Киран Бойл, исполнительный директор рекрутинговой фирмы CKB Recruitment.