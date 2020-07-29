Прилепин опознал задержанных в Минске боевиков «Вагнера»

Российский писатель Захар Прилепин узнал в задержанных в Беларуси наемниках бывших соратников по боевым действиям против Украины на Донбассе.

Об этом сообщает портал «Хвиля» со ссылкой на сообщение публициста на его официальной Facebook-странице.

Писатель Захар Прилепин, поддержавший идею «русского мира» и воевавший на стороне т.н. «ДНР» против украинской армии, опознал в некоторых из задержанных в Минске наемниках своих бывших товарищей по оружию.

Ранее сообщалось, что задержанные в Белоруссии 33 иностранных боевика являются наемниками «ЧВК Вагнера». Задержание произошло в ночь на 29 июля. Как стало известно Telegram-каналу Wargonzo, в числе задержанных оказались экс-бойцы батальона писателя и политика Захара Прилепина, в том числе и сотрудники личной охраны.

На прошлой неделе президент Александр Лукашенко указал на возможность искусственной дестабилизации ситуации в стране некими внешними силами накануне президентских выборов. Они назначены на 9 августа.