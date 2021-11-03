«В Баку и Ереване высоко ценят роль российских миротворцев. Отдельные инциденты урегулируются по отлаженным каналам взаимодействия с обеих сторон, а также прилагаются усилия по разблокированию транспортных связей».

Oб этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

Захарова отметила, что работа по всем направлениям продолжается, приближающаяся годовщина принятия лидерами Азербайджана, Армении и России трехстороннего заявления обсуждалась в телефонных разговорах главы российского министерства иностранных дел Сергея Лаврова с коллегами из Баку и Еревана: «Министры были едины в оценках того, что за прошедший год ситуация в регионе стабилизировалась, режим прекращения огня в целом соблюдается».

Она напомнила, что 20 октября состоялось восьмое заседание трёхсторонней рабочей группы вице-премьеров России, Азербайджана и Армении.

«Мы также видим комплексное решение проблемы в скорейшем запуске процесса делимитации азербайджано-армянской границы с ее последующей демаркацией, а также ведется активная работа по линии Минской группы ОБСЕ», — сообщила М. Захарова.