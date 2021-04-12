«Приход Кочаряна к власти стратегически более выгоден Азербайджану» — Парадоксальная мысль от российского аналитика

История с «пустым» самолетом главы миротворческой миссии в Карабахе Рустамом Мурадовым вызывает сразу несколько вопросов и версий случившегося. Армянская сторона официально на уровне офиса премьер-министра заявляла о том, что Мурадов прибудет в Ереван с освобожденными диверсантами, однако сам он эту новость опровергает и говорит, что это дезинформация.

С другой стороны, возникает вопрос: если Мурадов был в Баку, то с кем он встречался? Ведь официальных сообщений по этому поводу не было. О ситуации с пустым бортом Рустама Мурадова и предвыборных играх в Армении рассказал в интервью # российский политолог Олег Кузнецов.

— Самолёт Рустама Мурадова прилетел в Ереван пустым, однако, как выяснилось позже, никаких договоренностей о возвращении армянских диверсантов не было. С чего вдруг вокруг этой темы поднялся такой ажиотаж? Почему представители Пашиняна заявляли о том, что договоренности имели место?

— На этот вопрос было дано уже множество вариантов ответов — от откровенно издевательских до совершенно конспирологических. Поэтому иметь какое-то специфическое мнение на этот счет — это значит стоять в длинном ряду тех, кто занимается самопиаром, пытаясь выстраивать геополитическую интригу там, где ее и в помине не было. Я в данном случае в полной мере разделяю точку зрения генерала Мурадова о том, что никаких твердых договоренностей не было, правительство Пашиняна надеялось по легкому словить для себя предвыборный хайп, анонсировав пустышку, в надежде на то, что Баку прогнется.

Если посмотреть на ситуацию непредвзято, то Пашинян ничего не потерял, зато приобрел возможность вещать на внутреннюю аудиторию о недоговороспособности Баку и нежелании Москвы встать в данном вопросе на сторону Еревана. То есть опять виноваты все, кроме него, а он сделал все, чтобы диверсанты были возвращены, даже организовал для них торжественную встречу, на самом деле будучи абсолютно уверенным в том, что они не будут освобождены.

Теперь ничего не мешает ему говорить о том, что «коварные азербайджанцы и русские его в очередной раз обманули», а он — такой бедный, несчастный и честный — в очередной раз должен взваливать на себя бремя страданий армянского народа… И что самое интересное — это работает. Опять виноваты все, кто угодно — Путин, Алиев, Министерство обороны, — но не Пашинян. Популизм, возведенный в куб, и все здравомыслящие люди прекрасно понимают это, но коллективное бессознательное армянского этноса реагирует на это совсем по-иному, чем стандартная человеческая логика.

— Бытует мнение, что Азербайджан готов обменять диверсантов на дорогу через Красный Базар в Шушу. Насколько такой обмен возможен? Насколько это реально?

— Я стараюсь не комментировать слухи, какими бы сладостными они не были. Уверен, вы не сможете указать мне первоисточник данной информации, а тем более назвать официальное должностное лицо Азербайджанской республики, которое бы первым заявило о такой возможности публично. Я прекрасно понимаю, что между Баку и Ереваном продолжается информационная война, и слухи такого рода являются инструментами информационного воздействия на противника с целью его дезориентации и деморализации.

У меня нет сомнений в том, что источник этих слухов находится в Баку, так как такой сценарий развития событий всецело в интересах Азербайджана. Но он никак не согласуется ни с интересами российских миротворцев, ни с амбициями карабахских армян, а также никак не соответствует букве Соглашения от 10 ноября 2020 года. Поэтому я не верю в реальность такого сценария, особенно в условиях отсутствия очередного раунда трехсторонних переговоров.

Если бы встреча Путина, Алиева и Пашиняна состоялась в ранее запланированные сроки, то говорить о достижении такой договоренности можно было бы, то так как ее не было, и была только встреча Пашиняна и Путина без участия Алиева, то вероятность наличия договоренности именно такого содержания для меня равна нулю.

-Сейчас ожидается, что между Робертом Кочаряном и Николом Пашиняном будет ожесточенная схватка. Кремль делает ставку на Роберта, но опросы показывают, что Пашинян побеждает. Какие ваши ожидания от этой политической баталии?

— Я уже не раз говорил о том, что Кочарян и возглавляемый им «карабахский клан» ненавидимы основной массой армянского народа, и в последние месяцы я не видел доказательств обратного. Не стану отрицать очевидного факта, что Кочарян все еще влиятелен в Армении как мега-олигарх по местным меркам, который способен скупить голоса нескольких десятков или даже сотен тысяч политических маргиналов в Армении, но это не означает того, что он любим в народе.

Его реальный рейтинг — не более 5 процентов, возможно, через подчинившуюся ему оппозицию он сможет консолидировать до четверти голосов избирателей. При таком раскладе потолок его электоральных возможностей — треть активной части населения, остальные поддержат Пашиняна.

Если бы сейчас в Армении был бы третий кандидат из «новых» политиков, то он мог бы легко собрать треть голосов избирателей, а при нынешнем раскладе такой перспективы у Армении нет, а при альтернативе между Кочаряном и Пашиняном симпатии большинства будут на стороне последнего. Хотя здесь могу высказать парадоксальную мысль: приход Кочаряна к власти в Армении более стратегически выгоден Азербайджану, чем сохранение власти за Пашиняном.

Приход во власть Кочаряна создаст моральные и юридические предпосылки для более агрессивного противостояния между Азербайджаном и Арменией, результатом которой будет новая военно-политическая победа Азербайджана. Поводов для начала новой войны с кочаряновской Арменией будет много больше, чем с пашиняновской, поэтому армянам, если они не хотят повторного разгрома, нужно крайне осмотрительно голосовать на предстоящих внеочередных парламентских выборах.

— Ожидаете ли вы, что на этих выборах могут появиться непредвиденные кандидаты, которые могут победить на выборах? К примеру, экс глава Генштаба Оник Гаспарян или омбудсмен Армении?

— Я бы искренне приветствовал появление на политическом пространстве Армении какого-то нового лица, которое бы смогло объединить вокруг себя адекватную часть армянского электората. Но, увы, такого человека среди второго эшелона политической элиты этой страны я не вижу. Те имена, которые вы назвали, все они — «сбитые летчики», ничего принципиально нового из себя не представляющие.

Оник Гаспарян — главный виновник поражения Армении в недавней войне, омбудсмен — явный политический фигляр и клон Пашиняна. Впрочем, такая ситуация в Ереване только на руку Баку. Армения все более и более деградирует, и уже сейчас можно совершенно определенно говорить, что проведением внеочередных парламентских выборов внутриполитический кризис в Армении себя не исчерпает, летом эта страна не успокоится, наоборот, ее деградация только усилится.

Общество, в котором идеология национальной исключительности возведена в абсолют, не признающее компромиссов с соседями, неспособно и к установлению внутреннего компромисса. Армения в ее нынешнем идеологическом антураже обречена на хаос, пока две трети населения не расправятся с одной третью. Увы, это реальность армянской ментальности, которая определяет коллективистское поведение этого этноса, для которого перспективы внутринационального мира и согласия я не вижу.