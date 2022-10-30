Бизнесмен и создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку видеохостинга YouTube и признать сервис «нежелательным». Об этом сообщает пресс-служба компании Пригожина «Конкорд».

«Во время проведения спецоперации на платформе началась информационная война, направленная на очернение образа России в глазах пользователей. Заявление Евгения Викторовича содержит предложение рассмотреть вопрос о признании [YouTube] нежелательным на территории РФ», — уточняет пресс-служба. Данную информацию она опубликовала в своей группе «ВКонтакте».

Также уточняется, что, по словам бизнесмена, на YouTube распространяются фейки и публикуется контент, направленный на ненависть к российской стране. Заявление было отправлено 30 октября. (Ура.Ру)