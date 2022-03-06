Приднестровье после подачи Молдовой заявки о вступлении в Евросоюз потребовало «независимости».

Об этом говорится в заявлении так называемого министерства иностранных дел непризнанной «республики», опубликованном в Telegram.

«Расцениваем подачу руководством Республики Молдова заявки на членство в Европейском союзе как геополитическое решение, ведущее к изменению международных границ и сфер влияния в региональном пространстве и кардинально меняющее обстоятельства окончательного урегулирования молдавско-приднестровских отношений», – заявили в «министерстве».

«Власти» Тирасполя решили, что подача Молдовой заявки «в условиях многолетнего неурегулированного конфликта» и без учета их мнения «ставит окончательную точку в процессе урегулирования». Они потребовали подписания с Кишиневом «всеобъемлющего межгосударственного договора». /gordonua.com/