Причиной оползня в Бадамдаре может быть землетрясение на Каспии

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана распространило информацию в связи с оползневым процессом в Сабаильском районе Баку.

В поступившей Report информации МЧС говорится:

«Как сообщалось, 28 января 2021 года в 21:05 на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что на автодороге в районе 20-го участка Сабаильского района города Баку произошел оползень. На территорию срочно были мобилизованы представители соответствующих структур министерства, а также спасатели, в районе ЧП приняты необходимые меры безопасности, проинформированы соответствующие государственные органы.

Для ознакомления с ситуацией на месте сегодня утром аварийную территорию посетили заместитель министра Рагим Лятифов и соответствующие должностные лица министерства, в том числе специалисты.

Следует отметить, что есть вероятность, что оползень связан с достаточно сильным землетрясением, произошедшим вчера почти одновременно в Каспийском море. На определенном расстоянии от оползневой зоны на основании проекта, разработанного совместно с японскими специалистами, министерством были пробурены 3 дренажные скважины глубиной 30 м и диаметром 3,5 м, проведены работы по террасированию с возведением подпорных стен. В результате на территории, где завершились работы, оползней не произошло. Вчерашний оползень произошел в районе, где реализация проекта будет продолжена. Напомним, так как проект еще не завершен, и в этом районе не происходят процессы стабилизации, все еще есть вероятность локальных оползней. Ситуация находится под полным контролем».