Причина задержек поездов на линии Джафар Джаббарлы-Хатаи ремонтные работы

Постоянные задержки поездов на линии Джафар Джаббарлы-Шах Исмайыл Хатаи Бакинского метрополитена связаны с ремонтно-восстановительными работами в туннеле и увеличением интервала движения поездов между станциями.

Об этом сообщил Report руководитель пресс-службы Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов.

Помимо этого, увеличено отведенное машинистам для смены кабины время. В конечном итоге интервал движения поездов возрос с 10 до 12-ти минут.

Напомним, что ранее поезд, следовавший со станции Джафар Джаббарлы, за 3 минуты добирался до станции Шах Исмайыл Хатаи, а через 2 минуты двигался в обратном направлении и прибывал на станцию в течение 3-х минут.

| 2020-03-05T21:45:37+00:00 5 марта 2020, 22:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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