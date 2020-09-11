Причина в бедности: помощь неблагополучным семьям предотвратит трудовую эксплуатацию детей

Детский труд во всем развитом мире относится к одной из форм эксплуатации и является незаконным. Чем более бедное общество, тем больше в нем фактов использования детского труда.

С определенного возраста дети могут работать, но только с разрешения родителей и только на работе, которая для него безопасна.

Отметим, что в нашей стране может быть расширен список сфер, в которых запрещается детский труд (лиц до 18 лет). Как сообщает АПА, в связи с этим предлагается внести изменения в Трудовой кодекс.

Согласно проекту, в этот перечень добавляются работы по транспортировке, продаже и хранению энергетических напитков и табачных изделий.

Исполнительный директор НПО «Надежное будущее» Кямаля Ашумова заявила #, что это правильное решение. В данном случае речь идет не только об использовании детского труда в различных сферах, но и о его влиянии на растущий организм.

«Если изучить различные международные законы и документы, принятые в частности ООН и МОТ, то все они рассматривают детский труд как эксплуатацию. Статья 32 Конвенции по правам ребенка гарантирует «защиту от экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая может представлять опасность для его здоровья или служить препятствием в получении им образования, либо наносить ущерб его здоровью и физическому, умственному, духовному, моральному и социальному развитию»,–говорит она.

По словам эксперта, безусловно, в сферах, так или иначе связанных с табаком, алкоголем и энергетическими напитками, дети работать не должны.

Если говорить о трудовой эксплуатации, то часто детям не платят за их работу или платят чисто символически, они подвергаются насилию, получают травмы. Порой дети делают работу, которая для них, в силу их возраста, тяжела.

«По закону в нашей стране после 15 лет дети могут работать, но не на всех работах и лишь определенное количество часов. Во время карантина факты использования детского труда, по понятным причинам, не фиксировались, но они были до строгого карантина, и фиксируются после его отмены. На горячую детскую линию периодически поступают звонки о том, что дети привлекаются к работе»,– рассказала Ашумова.

В деревнях несовершеннолетние часто помогают родителям по хозяйству, на полях. И можно было бы сказать, что в этом нет ничего страшного, но определенный процент из них не ходит в школу, их лишают права на образование. В городах дети занимаются попрошайничеством, помогают родителям торговать на базарах, таскать тяжести.

«Иногда это вынужденная мера, если родители болеют, ребенок вынужден взять на себя роль помощника, а то и добытчика. Когда мы выявляем такие случаи, мы стараемся разобраться в причинах и помочь семье. Делаем мониторинги, чтобы такие ситуации не повторялись, но за всем мы уследить, конечно, не можем»,– говорит эксперт.

Необходимо, чтобы проводились мониторинги социально незащищенных семей и в городах, и в сельской местности именно со стороны местной исполнительной власти. К сожалению, по ее словам, сейчас не получается это делать, так как только 50% госслужащих ходит на работу.

Глава Лиги защиты прав детей Юсиф Бекиров отмечает, что использование детского труда в стране имеет место, хотя говорить о том, что это распространенное явление, нет причины.

«Как правило, детей эксплуатируют их родители. В районах – это работа на полях, в частности на хлопковых полях. Государство, давая землю под те или иные сельскохозяйственные цели, ждет результата, и приходится работать всей семьей, включая детей, чтобы не потерять то, что есть»,– говорит он.

Подростки работают в ресторанах и кафе официантами, трудятся в мастерских, моют машины. В городах немало детей занимается попрошайничеством, и стоять с протянутой рукой их вынуждают родители из-за финансовых проблем или вредных привычек, таких как наркомания и алкоголизм.

Детский труд, как отмечает Бекиров, изнашивает детский организм, негативно влияет на психику детей. Детям, работающим порой по 8 часов в день, не до учебы, что делает их перспективы на будущее весьма туманными.

По его словам, хотя на законодательном уровне детский труд в стране запрещен, государство в какой-то мере само создает условия для него. Чтобы таких фактов было меньше, нужна социальная поддержка малоимущих семей и мониторинг ячеек общества, находящихся в группе риска.